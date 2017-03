Empresário e estreante, prefeito quer reduzir folha de pagamento Ronaldo Ruiz Galdino Link



O prefeito de Avanhandava, Ciro Veneroni (PSD), encaixa-se no perfil de mandatários que está despontando na política brasileira. Empresário do ramo de transporte, Veneroni também possui postos de combustíveis e uma empresa de cerâmica. No ano passado, aos 47 anos, ele disputou uma eleição pela primeira vez e foi eleito chefe do Executivo com 3.367 votos.



Para Ciro, existem grandes diferenças entre o setor público e o privado. O primeiro oferece muitas regras e burocracia para se conseguir algo. Ele explicou que, enquanto uma empresa precisa produzir, receber e vender, o município já conta com uma receita. A segunda etapa, que é semelhante nos dois casos, é o controle de gastos.



A grande preocupação de Ciro é a folha de pagamento dos servidores, que, de acordo com ele, consome quase 60% das receitas do município. O limite pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%. O excesso de gastos com pessoal foi o que motivou a rejeição das contas do município em 2011. Confira trechos da entrevista que Ciro concedeu à Folha da Região:



Você pretende trazer seu conhecimento do setor privado para a gestão pública? De que maneira?



A grande diferença do setor privado e do setor público é que no primeiro você tem que produzir, vender e receber. Essa é uma etapa. A outra é controlar a saída do que entrou. O setor público não tem a primeira etapa. A Prefeitura não tem que vender nada, produzir nada. Ela tem uma receita. Você tem a segunda etapa, que é controlar os gastos. Uma das coisas que você hoje faz na sua casa, que eu faço na minha, quando você recebe seu salário, controla seu dinheiro. A principal coisa é controlar a saída: comprar mais barato, cortar da melhor maneira possível. É o que estou aprendendo nos primeiros meses.





