A dura vida de quem utiliza transporte coletivo Amanda Lino, Ivan Ambrósio e Monique Bueno Link



Dayse Maria/Folha da Região - 03/03/20178 Sem ar-condicionado, calor fica insuportável quando ônibus estão lotados, como em Birigui Sem ar-condicionado, calor fica insuportável quando ônibus estão lotados, como em Birigui







Maiores cidades da região, Araçatuba e Birigui decidiram, no começo deste ano, continuar com contratos emergenciais para o transporte coletivo. Penápolis, a terceira maior em número de habitantes, chegou ao quinto ano de gestão própria do serviço. Apesar dos modelos de gestão, a queixa dos usuários ainda é constante. E com razão. Essa foi a sensação de três repórteres da Folha da Região que, nessa semana, andaram de ônibus, da região central a bairros periféricos, dos três maiores municípios da região: Monique Bueno (Araçatuba), Amanda Lino (Birigui) e Ivan Ambrósio (Penápolis).O resultado dessa experiência está nas reportagens da Folha da Região deste domingo (12), em um relato em primeira pessoa, na qual os jornalistas descrevem a dificuldade de viajar em veículos lotados, com problemas de estrutura, sem ar-condicionado em pleno calor típico da região e os problemas enfrentados por motoristas para driblar os buracos existentes na rota do transporte coletivo. É um exercício de fôlego, no qual a população espera uma solução por parte dos governantes.



