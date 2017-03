Grupo com ligações com a Al-Qaeda reivindica ataques na capital da Síria Agência Estado Link



O Comitê de Libertação do Levante, grupo com ligações com a Al-Qaeda, reivindicou a responsabilidade por duas explosões simultâneas perto de uma área frequentada por peregrinos xiitas na capital da Síria, Damasco. Os ataques mataram pelo menos 40 pessoas.



O grupo disse em comunicado divulgado neste domingo que os ataques foram realizados por dois suicidas que faziam parte do comitê, alegando que eles tinham como alvo milicianos pró-iranianos e pró-governo.



Os ataques também feriram mais de cem pessoas, a maioria delas iraquianos, de acordo com autoridades sírias e iraquianas. O Comitê de Libertação do Levante disse que as explosões foram uma mensagem para o Irã - um dos principais apoiadores do presidente da Síria, Bashar Assad.



Os ataques ocorreram duas semanas depois que membros do mesmo grupo invadiram dois diferentes escritórios de segurança na cidade central de Homs, matando e ferindo dezenas de pessoas. Fonte: Associated Press.







