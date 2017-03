Iraque: áreas sob controle do Estado Islâmico em Mossul estão cercadas Agência Estado Link



Domingo - 12/03/2017 - 14h10





Comentários via Facebook:





O enviado especial presidencial da coalizão global contra o Estado Islâmico, Brett McGurk, disse neste domingo que os bairros no oeste de Mossul que continuam sob o controle do Estado Islâmico estão agora completamente cercados e que o grupo perdeu mais de 60% do território que chegou a controlar no Iraque.



McGurk disse que o exército iraquiano está agora no controle da última estrada de saída de Mossul durante uma entrevista coletiva na capital iraquiana neste domingo.



As forças iraquianas estão atualmente lutando contra o Estado Islâmico no oeste de Mossul, depois de o leste da cidade ter sido "totalmente liberado" em janeiro.



O Estado Islâmico tomou o controle de Mossul no verão de 2014 e obteve grandes faixas do norte e oeste do país. No auge do poder do grupo no Iraque, o Estado Islâmico controlava quase um terço do país. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão