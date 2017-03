Após cinco dias, família de Castilho reencontra adolescente Da Redação Link



Brenda levou em uma mochila documentos e roupas. Sem notícias, a família fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A PM e o Conselho Tutelar também foram informados sobre o desaparecimento.



A reportagem apurou que a mãe da jovem, Mislaine Rodrigues, foi a Glicério pedir ajuda ao pai da adolescente. Ela conseguiu entrar em contato com a filha e marcou o encontro no terminal rodoviário de Andradina.



“Fui à procura do pai dela, ele me atendeu e conseguiu falar com ela. Depois nos falamos a madrugada toda e ela optou em morar com o pai”, contou Mislaine.



“Marcamos de nos encontrar na rodoviária. Ela ficou na casa de uma amiga, estava bem, mas nos deixou apavorados. Graças a Deus ela já está em casa, por alguns dias ela ficara aqui, mas depois vai para a casa do pai”, afirmou a mãe de Brenda. (Colaborou Roni Willer)



