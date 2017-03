Sul-coreano faz três gols, Tottenham atropela Millwall e vai à semifinal Agência Estado Link



O Tottenham não deixou a zebra passear pelo White Hart Lane e despachou com facilidade o Millwall pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, neste domingo. Reencontrando depois de 26 anos um rival londrino que atualmente disputa a terceira divisão do país, o time do técnico Mauricio Pochettino não tirou o pé, vencendo por 6 a 0.



O sul-coreano Heung-Min Son foi o destaque da partida, marcando três gols. Ele anotou o segundo gol, ainda no final do primeiro tempo, e voltou às redes no começo da segunda etapa, para fazer o terceiro. Depois, foi o responsável por fechar a contagem, já nos acréscimos, com um "frango" do goleiro.



Mas o dia não foi totalmente positivo para o Tottenham, uma vez que Harry Kane, artilheiro do time, saiu machucado aos 10 minutos de jogo, com uma lesão no tornozelo. O dinamarquês Eriksen entrou em seu lugar e fez o primeiro gol do jogo. Bamidele Ali e Janssen também marcaram.



Antes do Tottenham, o Manchester City e o Arsenal já haviam se classificado à semifinal depois de ganharem do Middlesbrough e do Lincoln City, respectivamente, no sábado. Na segunda-feira, um jogo sem favoritos entre Chelsea e Manchester United, em Londres, fecha as quartas de final do torneio.







