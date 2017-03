Alemanha: Sindicato anuncia greve em aeroportos de Berlim na segunda-feira Agência Estado Link



Um sindicato que representa equipes de terra de aeroportos pediu aos associados que voltem a paralisar atividades nos dois aeroportos de Berlim, na Alemanha, e alertou que as paradas podem levar a atrasos e cancelamentos de voos.



Segundo o sindicato ver.di, a greve começará na segunda-feira às 4h do horário local (0h de Brasília) e terminará na terça-feira às 5h do horário local (1h de Brasília) nos aeroportos de Tegel e Schoenefeld na capital alemã.



O sindicato representa cerca de 2 mil funcionários de aeroportos e informou neste domingo que os trabalhadores exigem salários mais altos e melhores condições de trabalho.



Funcionários de aeroportos entraram em greve na sexta-feira para pressionar por suas demandas, e centenas de voos foram cancelados. Fonte: Associated Press.







