EUA: procurador demitido diz que "independência absoluta" foi sua marca

O procurador federal em Nova York Preet Bharara disse, após anunciar ter sido demitido depois de ter se recusado a pedir demissão, que a "independência absoluta" foi a sua marca durante os mais de sete anos em que lutou contra a corrupção em órgãos públicos.



Bharara, de 48 anos, revelou que foi demitido no sábado em sua conta pessoal na rede social Twitter. Várias horas depois, surgiu a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha entrado em contato com Bharara por meio de um secretário de sua equipe na quinta-feira, mas os dois não chegaram a conversar. A tentativa de contato - descrita por uma fonte que pediu anonimato - manteve a dinâmica incomum entre Trump e o procurador observada desde 30 de novembro, quando Bharara saiu de uma reunião com Trump na Trump Tower dizendo que o então recém-eleito presidente havia pedido que ele ficasse em seu posto.



A fonte destacou que o secretário deixou uma mensagem de voz pedindo a Bharara que ligasse de volta. Bharara reportou o recado ao chefe de gabinete do procurador-geral Jeff Sessions, Joseph "Jody" Hunt, que concordou que era melhor que Bharara não falasse diretamente com Trump, conforme a mesma fonte. Bharara então ligou para a Casa Branca, dizendo ao secretário que havia falado com o Departamento de Justiça e que foi acordado que ele e Trump não deveriam conversar.



Bharara foi informado da sua demissão por Dana Boente, procurador-geral adjunto em exercício, pouco depois de ter se sido amplamente divulgado no sábado que ele não pretendia renunciar em resposta ao pedido de Sessions de que os procuradores indicados pelo ex-presidente Barack Obama pedissem demissão. "Eu não renunciei. Momentos atrás, eu fui demitido", disse Bharara no Twitter. Em uma declaração divulgada mais tarde, ele afirmou: "Servir o meu país como promotor dos EUA aqui nos últimos sete anos será para sempre a maior honra da minha vida profissional, não importa o que mais eu fizer ou quanto tempo eu viver. Uma marca da justiça é absoluta independência, e essa foi a minha pedra de toque em todos os dias em que eu servi." Ele disse que o atual procurador adjunto dos EUA Joon H. Kim atuará como procurador interino dos EUA.



Bharara foi nomeado pelo ex-presidente Barack Obama em 2009. Em

aparições públicas, ele denunciou a corrupção no setor público depois de

processar mais de uma dúzia de legisladores estaduais, democratas e republicanos. Embora seja costume que um novo presidente substitua quase todos os procuradores norte-americanos, muitas vezes o movimento ocorre em um ritmo mais lento. Fonte: Associated Press.







