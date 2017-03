Papa pede a fiéis que orem por vítimas de maus tratos após incêndio na Guatemala Agência Estado Link



O Papa Francisco orou pelas 39 meninas mortas e pelas que ficaram feridas no incêndio em um abrigo para menores na Guatemala. Cumprimentando os fiéis na Praça de São Pedro neste domingo, Francisco também orou para que Deus console as famílias das vítimas.



O Papa disse que está rezando "por todas as meninas e meninos que são vítimas de violência, maus tratos, exploração e guerra" no mundo e pediu a fiéis que façam o mesmo. "Esta é uma praga, um grito oculto que deve ser ouvido por todos nós. Não podemos continuar fingindo não ver e não ouvir." O incêndio na quarta-feira chamou a atenção para falhas nos serviços de proteção à criança na Guatemala. Fonte: Associated Press.







