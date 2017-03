Vídeo mostra vereador em briga de trânsito; assista José Marcos Taveira e Arnon Gomes Link



Nas imagens, feitas com celular e a distância, Jaime discute, aos gritos, com um motociclista. Não se sabe o local ou o que aconteceu. O rapaz diz que "todo mundo viu o que ele fez" e o vereador o chama para a briga. "Vem cá, seu covarde", afirma ao lado do seu automóvel. "Acha que eu tenho medo de homem."



'NÃO PÕE A MÃO'

Um homem, que estaria com Jaime, fotografa o episódio e o motociclista afirma que não é para ele fazer isso. Jaime e o motociclista se aproximam e continuam discutindo. Um rapaz com capacete na mão acompanha tudo ao lado. Ele está com o motociclista. "Não põe a mão em mim", afirma Jaime ao rapaz, aos gritos.



O vereador volta ao carro, aparenta pegar algo em seu interior, volta e diz alguma coisa que enfurece o motociclista. Ele vai em sua direção, aparentemente com raiva, mas acaba desistindo porque Jaime coloca a mão na cintura e aparenta estar armado. O rapaz retorna à moto e o vereador caminha para perto dele. O motociclista volta a ir para cima do parlamentar, que coloca a mão na cintura, segurando alguma coisa que estaria sob a camisa, como se fosse sacar um revólver. "Fica longe de mim", grita, com o dedo em riste e a mão na cintura outra vez.



No final do vídeo, de dois minutos de duração, o motociclista tenta ir embora, com o colega que assistia a tudo na garupa, mas a pessoa que tirava fotos vai falar com ele. Ele desce do veículo e o vereador se aproxima outra vez, gritando e gesticulando.



NÃO ESTAVA ARMADO

Jaime afirmou, em entrevista à Folha da Região na noite deste sábado, que não estava armado. Ele alega que apenas colocou a mão na cintura para "tentar intimidar o rapaz". E destaca que não o agrediu.



O vereador contou que o episódio aconteceu neste sábado, entre as ruas do Fico e Gonçalves Ledo. Ele estava acompanhado de um assessor e seguia pela rua do Fico para uma gravação na ADPM (Associação Desportiva Polícia Militar), quando a moto teria "surgido de repente" pela Gonçalves Ledo.



Jaime explica que precisou frear bruscamente e acabou batendo em outro automóvel. Ele parou para ver o estrago e foi aí que começou a discussão com o motociclista, que também parou. Ele levava um rapaz na garupa.



Ainda de acordo com o vereador, a situação ficou mais acalorada porque o motociclista teria agredido seu assessor e jogado a câmera dele no chão para que não filmasse. Não houve registro de boletim de ocorrência, diz ele. Jaime também disse que conseguiu identificar o proprietário do automóvel que colidiu e acertou o reparo com ele no próprio local.

