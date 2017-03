Atlético de Madrid vence Granada com gol de Griezmann no fim Agência Estado Link



Sábado - 11/03/2017 - 19h10





Comentários via Facebook:





Coadjuvante na briga entre Barcelona, Real Madrid e Sevilla pelo título do Campeonato Espanhol nesta temporada, o Atlético de Madrid vai, ao menos, assegurando a quarta vaga destinada ao país na Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, o time cumpriu o seu papel ao superar o Granada por 1 a 0, fora de casa, pela 27ª rodada.



O resultado consolida o Atlético de Madrid em quarto lugar no Espanhol, com 52 pontos, quatro a mais do que a quinta colocada Real Sociedad, que ainda vai entrar em campo nesta rodada, e a oito do líder Barcelona, que jogará no domingo. Já o Granada abre a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 19 pontos.



Mas embora tenha encarado um adversário modesto, o Atlético de Madrid teve dificuldades para arrancar a vitória fora de casa, tanto que o gol da vitória saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo, após o time desperdiçar várias oportunidades.



O gol foi marcado de cabeça pelo francês Antoine Griezmann, que superou o mexicano Guillermo Ochoa após cruzamento de Koke Resurrección. Foi o seu 13º gol no Campeonato Espanhol, o que o deixa em quinto lugar na lista de artilheiros do torneio. Depois, nos acréscimos, o Granada ficou com um jogador a menos após a expulsão de Mubarak Wakaso.



Também neste sábado, o Alavés superou o Málaga por 2 a 1, fora de casa, com gols de Zouhair Feddal e Edgar - Juan Carlos diminuiu para os mandantes. O Alavés é o décimo colocado do Campeonato Espanhol com 37 pontos, enquanto o Málaga é o 15º, com 26.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão