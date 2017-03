Cleber é vetado por pancada no joelho e desfalca o Santos no domingo Agência Estado Link



Sábado - 11/03/2017 - 18h05





Comentários via Facebook:





O Santos terá um desfalque de última hora para o duelo deste domingo, às 18h30, com o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Cleber, contundido, foi vetado pelo departamento médico e não terá condições de atuar no Estádio Primeiro de Maio, casa do seu adversário.



Cleber levou uma pancada no joelho esquerdo na última quinta-feira, durante o empate por 1 a 1 com o Sporting Cristal, no Peru, na estreia do Santos na Copa Libertadores. Inicialmente, a situação não preocupava, mas o problema parece ter sido agravado com o desgaste pela viagem de volta ao Brasil, tanto que o jogador se apresentou neste sábado, no CT Rei Pelé, reclamando de fortes dores.



Sem Cleber, a tendência é de que o técnico Dorival Júnior escale Lucas Veríssimo na zaga do Santos, ao lado de David Braz. Para a posição, ele também conta com o volante Yuri, diversas vezes improvisado como zagueiro no time, e o argentino Noguera.



A situação de Cleber, porém, não chega a ser preocupante, o que deve permitir o seu retorno ao time do Santos na próxima quinta-feira, quando a equipe vai receber o The Strongest, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.



Embora o duelo com o São Bernardo esteja agendado para menos de 72 horas após o primeiro compromisso na Libertadores e os titulares estejam desgastados, Dorival pretende utilizar a força máxima neste domingo, ainda mais que o Santos está fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão - o time é o terceiro colocado do Grupo D com dez pontos, atrás da Ponte Preta, com 14, e do Mirassol, com 13.



Assim, o Santos deve entrar em campo com a seguinte escalação: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Copete.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão