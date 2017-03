Governo vai substituir médicos cubanos em Araçatuba Monique Bueno Link



Sábado - 11/03/2017 - 15h45





A reportagem questionou a Prefeitura a fim de saber como será feita a transição na cidade. No entanto, não recebeu respostas até o fechamento desta edição.

Em conversa com antigos coordenadores da atenção básica do município, a Folha apurou que dois médicos cubanos se casaram com brasileiros e, portanto, vão permanecer na cidade.

Disseram também que os 21 profissionais que atuam em Araçatuba chegaram em três grupos, há aproximadamente três anos.







A partir do mês que vem, 19 médicos cubanos que atuam em Araçatuba pelo programa do governo federal “Mais Médicos” passarão a ser substituídos por outros profissionais que também virão de Cuba. Segundo o Ministério da Saúde, a troca de médicos está prevista no acordo de cooperação internacional com a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), em que os participantes do programa cumprem missão internacional de três anos e, à medida que for completado o prazo, são substituídos por outros médicos. “A substituição será feita de modo gradual e de forma que a população não fique desassistida”, disse a assessoria de imprensa do Ministério, em nota enviada à Folha da Região.A reportagem questionou a Prefeitura a fim de saber como será feita a transição na cidade. No entanto, não recebeu respostas até o fechamento desta edição.Em conversa com antigos coordenadores da atenção básica do município, a Folha apurou que dois médicos cubanos se casaram com brasileiros e, portanto, vão permanecer na cidade.Disseram também que os 21 profissionais que atuam em Araçatuba chegaram em três grupos, há aproximadamente três anos.



