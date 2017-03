Projeto Barravento leva som negro à pista da Oficina de Macacos Talita Rustichelli Link



Sábado - 11/03/2017 - 15h33





Comentários via Facebook: Atualização: 15h43 de 11/03/2017

Divulgação Espaço recebe baile black com músicas atuais e também com clássicos das décadas de 1970 e 1980 Espaço recebe baile black com músicas atuais e também com clássicos das décadas de 1970 e 1980



De um lado, um dos integrantes da banda Aláfia; de outro, um membro do coletivo Bafafá. Eduardo Brechó e o DJ Samuca Ahmaral, de São Paulo, aproveitaram o apreço de ambos pela música e pela cultura negra e formaram, juntos, o projeto Barravento, que eles trazem hoje (11) pela primeira vez a Araçatuba.



Na pista da Oficina de Macacos - Espaço Cultural, eles comandam o set, transformando o cenário em um baile black contemporâneo, com músicas atuais e também com clássicos das décadas de 1970 e 1980. O rap e o afrofuturismo também estarão no repertório. A discotecagem é feita 100% em vinil, e a festa, na verdade, celebra a música de resistência.



Eduardo Brechó possui uma vasta coleção de discos de vinil (sempre discotecou), é compositor e produtor. A banda Aláfia (que já se apresentou em Araçatuba em 2014, pelo Sesc) é hoje seu principal projeto. Com ela, produziu três discos: "Aláfia" (2013), "Corpura" (2015) e "SP Não é Sopa, na Beirada Esquenta" (que será lançado neste mês).



A banda, que tem 11 integrantes, se destaca ao falar de questões urbanas, ancestralidade, matrizes brasileiras e problemas sociais atuais, trazendo influências do rap, da música de terreiro, da MPB e do funk.





