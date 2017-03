Quatro morrem em acidente na Dutra Agência Estado Link



Quatro pessoas morreram em acidente envolvendo um carro de passeio e caminhão tanque bitrem (veículo de carga acoplado a outro) no quilômetro 29 da Rodovia Presidente Dutra, próximo a Sapucaia, no Sul Fluminense, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O caminhão tanque, carregado de óleo, tombou sobre o veículo de passeio. Com o choque, houve explosão dos dois veículos e toda a carga vazou para a pista. As vítimas, que não ainda não foram identificadas, estavam no veículo de passeio. O motorista do caminhão conseguiu escapar ileso. A Via Dutra ficou interditada entre 7h30 e 10h30.







