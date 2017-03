Supermercados esperam crescimento nas vendas de Páscoa Rafaela Tavares Link



Sábado - 11/03/2017 - 15h23





Comentários via Facebook: Atualização: 15h32 de 11/03/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 10/03/2017





A expectativa é positiva para o varejo do território de São Paulo como um todo.



Estimativas da Apas (Associação Paulista de Supermercados), as lojas do Estado devem registrar crescimento real (descontando a inflação) de 2% nas vendas de Páscoa em 2017 e nominal de 8%, ante o ano passado.



CRIANÇAS

O gerente do hipermercado Muffato de Araçatuba, Ronaldo Gouvêa, acredita que em 2016 ovos, caixas de bombons e chocolates em barras devam ter uma demanda superior à de 2016 — de 5% a 10% maior. “A Páscoa continua sendo um momento mágico, que envolve a imaginação e a fantasia das crianças”, afirma.



VENDAS

Para o gerente do supermercado Amigão, de Araçatuba, Luciano dos Santos, as vendas precisam pelo menos subir mais que a inflação. Segundo ele, as parreiras já começaram a receber os ovos esta semana e devem estar concluídas até segunda-feira. “Tem sempre o consumidor que se antecipa nas compras ou por motivo de estar com criança passeando pelo mercado. A tendência é pescar eles aí”, afirma.





