Justiça faz Estado e Birigui comprarem remédio para idosa Monique Bueno Link



Sábado - 11/03/2017 - 15h18





Comentários via Facebook: Atualização: 15h23 de 11/03/2017



A Justiça de Birigui obrigou o município e o Estado a comprarem um medicamento de alto custo, chamado Xarelto, para ser usado de forma contínua pela idosa Maria José da Silva, que vive no asilo Recanto do Vovô. Ela, que teve acidente vascular isquêmico, depende do fármaco para tratar arritmia cardíaca.



A decisão, publicada no último dia 7, atende pedido de liminar do Ministério Público, que ajuizou ação civil pública contra os órgãos da rede pública de saúde, alegando que a idosa não possui condições econômicas de arcar com os custos do remédio. Por mês, ela recebe R$ 750, valor referente ao benefício previdenciário.



Consta na ação que, tanto Estado quanto município contestaram o pedido da Promotoria.

A Prefeitura de Birigui alegou que o medicamento em questão não faz parte da lista para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), não estando disponível na rede pública de saúde.



Afirmou também que existem outros medicamentos disponíveis, com a mesma indicação, impedindo a formação de trombos e coágulos, bem como os problemas associados à trombocitose — número excessivo de plaquetas no sangue.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão