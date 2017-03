Manchester City bate Middlesbrough e é 1º time na semi da Copa da Inglaterra Agência Estado Link



Sábado - 11/03/2017 - 11h35





Comentários via Facebook:





O Manchester City é o primeiro time classificado para a semifinais da Copa da Inglaterra. Sem poder contar com o brasileiro Gabriel Jesus, ainda machucado, o técnico Pep Guardiola viu Agüero e David Silva fazerem um gol cada na vitória por 2 a 0 sobre o Middlesbrough, fora de casa, neste sábado.



O espanhol fez o primeiro gol logo aos 3 minutos, garantindo tranquilidade para o City. No lance, Sterling aproveitou falha na linha de impedimento do Middlesbrough e cruzou para o espanhol bater em cima do goleiro Guzan, mas com força o suficiente para impedir a defesa.



Na segunda etapa, aos 22, o City chegou ao segundo gol. Clichy e Sané tabelaram pelo lado direito, o alemão cruzou rasteiro e Agüero, oportunista, apareceu para mandar para dentro. O gol foi o sexto dele nos últimos cinco jogos da equipe.



As quartas de final da Copa da Inglaterra seguem neste sábado com o Arsenal recebendo o pequeno Lincoln City, da quinta divisão. Também em Londres, no domingo, o Tottenham recebe o Millwall. Já na segunda-feira, ainda na capital inglesa, o Chelsea tem clássico contra o Manchester United.



Garantido na semifinal da Copa da Inglaterra, o City volta a pensar na Liga dos Campeões. Na quarta-feira, encara o Monaco, na casa do rival, podendo perder por até um gol de diferença depois de uma vitória por 5 a 3 na ida, em Manchester, no último dia 21.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão