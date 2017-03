Mãe acusa namorado da filha gestante de espancar a garota Rafaela Tavares Link



Mulher de 38 anos, moradora do Jardim Moreira, em Araçatuba, diz que filha de 16 anos teria sido agredida pelo namorado, também menor de idade. Segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe, a agressão teria acontecido às 8h30 de terça-feira (7), porém só foi informada na manhã deste sábado (11). Atualização: A Polícia Civil solicitou que a vítima recebe exame do IML (Instituto Médico Legal), que não constatou sinais de agressão.



Na versão da mãe, a jovem teria sido encaminhada a um hospital da cidade e teve de passar por uma cesariana no mesmo dia. A adolescente e o bebê estariam em estado grave, de acordo com a denunciante.



OPOSIÇÃO

A mulher conta que sempre se opôs ao namoro da filha com o acusado. A mãe relatou ser alvo de ameaças por parte do rapaz e disse que ele batia na adolescente.



A mãe diz ter saído na terça-feira para trabalhar e que o menor teria pulado o muro da residência para agredir a gestante que se encontrava na casa. O irmão da vítima, de 10 anos, também estava no local e pediu ajuda de um vizinho que chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Quando a ambulância foi acionada, a PM (Polícia Militar) foi informada que o caso era de mal súbito e que a grávida havia caído no banheiro.











