Mulher furta quase 10 quilos de carne em supermercado

Alexandre Souza/Folha da Região - 11/03/2017 Juntas, as seis peças de carne embaladas pesam aproximadamente 10 quilos Juntas, as seis peças de carne embaladas pesam aproximadamente 10 quilos



Uma mulher furtou na manhã deste sábado (11) aproximadamente 10 quilos de carne bovina em supermercado localizado na rua do Fico, em Araçatuba. As peças estavam embaladas e eram das marcas Friboi e Frigol. Entre os cortes havia fraldinha, picanha de Angus, cupim e contrafilé. O crime aconteceu às 8h55. De acordo com boletim de ocorrência, a acusada estaria desempregada e teria 28 anos.



Segundo a PM (Polícia Militar), a mulher é moradora de Araçatuba e já havia praticado furtos anteriormente. Conforme boletim de ocorrência, a acusada teria entrado no supermercado acompanhada de um homem. Enquanto ela tentativa distrair funcionários, o indivíduo selecionava os pacotes de carne e os guardava em uma sacola, que ele largou em outro local. A indiciada passou pelo lugar, pegou as peças de carne deixadas pelo comparsa e as levou.



Funcionários contam ter estranhado o comportamento da mulher. Ela foi seguida e com ela foi encontrada a sacola com as peças de carne. Quando um vigilante a abordou, ela mesma confessou que havia furtado o produto e se propôs a devolvê-lo. O homem já não estava mais com ela e não foi localizado. Foi dada voz de prisão à indiciada. Ela foi encaminhada para a Cadeia Pública de Lavínia.





