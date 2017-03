Curry erra bola decisiva, Warriors perde mais uma e vê liderança ameaçada Agência Estado Link



O Golden State Warriors não é o mesmo sem Kevin Durant. Contando o jogo em que o astro machucou seu joelho, em 28 de fevereiro, a equipe já entrou em quadra seis vezes na NBA e perdeu quatro. A última delas na noite de sexta-feira, para o Minnesota Timberwolves, por 103 a 102, em Minneapolis.



É verdade que o Warriors sobrou nas últimas duas temporadas regulares mesmo sem ter Durant no seu elenco. Mas agora o time parece cada vez mais dependente dele. Nem Stephen Curry sozinho resolve. Diante do Timberwolves, ele teve a bola do jogo. A cinco segundos do fim, errou um arremesso que acabou dando a vitória para os donos da casa.



A partida foi emocionante, com a equipe de Minneapolis liderando até quando faltavam 2min37s. Curry empatou o jogo, mas Andrew Wiggins voltou a colocar o Wolves na frente. O armador do Warriors conseguiu pôr seu time à frente do placar pela primeira e única vez a 19s7, com 102 a 101. Mas Wiggins, com dois lances livres, fez 103 a 102. Depois veio o erro de Curry.



Wiggins terminou a partida como herói, com 24 pontos. Karl-Anthony Towns marcou apenas um ponto a menos. Pelo Warriors, foram 30 pontos de Klay Thompson e 26 de Curry. Juntos, eles fizeram mais da metade dos pontos do time. O demais titulares anotaram apenas 20.



Essa dependência de Durant está pagando seu preço. Com duas derrotas seguidas, a equipe tem 80% de aproveitamento, com 52 vitórias e 13 derrotas. Não é pouco, mas já não é mais equivalente à terceira melhor da história, nível que o Warriors atingia antes da lesão de seu astro.



Agora, até a liderança está ameaçada. Neste sábado, o Warriors vai a San Antonio para enfrentar o vice-líder Spurs, que também vem de derrota, mas descansou na sexta. Se o Spurs ganhar, chega a 78,4% de aproveitamento, com o do Warriors caindo para 78,7%. Eles empatariam na ponta se o Spurs ganhar também do Atlanta Hawks, em casa, na segunda-feira.



O terceiro colocado é o Houston Rockets, que chegou a estar 13 pontos atrás do Bulls em Chicago, mas conseguiu uma vitória expressiva, por 115 a 94. James Harden fez 19 pontos e ainda deu 13 assistências. O brasileiro Nenê jogou por 18 minutos, marcando oito pontos e pegando seis rebotes, enquanto que, pelo Bulls, Cristiano Felício ficou em quadra por 22 minutos. Anotou quatro pontos e pegou sete rebotes.



BRIGA PELA PONTA - A Conferência Leste tem um novo vice-líder. Na noite de sexta-feira, o Washington Wizards foi a Sacramento e venceu o Kings por 130 a 122, revertendo uma vantagem de 15 pontos do rival no início do último quarto. Bradley Beal foi fundamental, com 38 pontos. Enquanto isso, em Denver, o Celtics era surpreendido pelo Nuggets, perdendo por 119 a 99. Isaiah Thomas fez só 21 pontos.



Esses resultados colocaram o Wizards na segunda colocação do Leste, com 40 vitórias e aproveitamento de 62,5%. O Celtics aparece em terceiro, com 41 vitórias, mas 62,1% de aproveitamento - jogou mais vezes. O Cleveland Cavaliers lidera, com 42 vitórias.



Exceção ao Wizards, que ganhou quatro seguidas e venceu sete dos últimos 10 jogos, nenhum dos oito primeiros colocados do Leste ganhou mais de seis vezes nas últimas 10 vezes que entrou em quadra.



Nessa perspectiva, o melhor era o Toronto Raptors, que levou 105 a 99 do Atlanta Hawks num jogo equilibradíssimo. Até quatro minutos para o fim do jogo, nenhuma das duas equipes havia aberto mais do que quatro pontos de vantagem sobre o rival. Nem Lucas Bebê nem Bruno Caboclo jogaram pelo Raptors.



Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:



Charlotte Hornets 121 x 81 Orlando Magic

Chicago Bulls 94 x 115 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 99 x 85 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 103 x 102 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 105 x 99 Toronto Raptors

Denver Nuggets 119 x 99 Boston Celtics

Dallas Mavericks 105 x 96 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 122 x 130 Washington Wizards



Acompanhe os jogos deste sábado na NBA:



Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x New York Knicks

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Washington Wizards

Sacramento Kings x Denver Nuggets







