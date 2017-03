Primeiro dia de saque do FGTS tem filas e dúvidas Agência Estado Link



Sábado - 11/03/2017 - 08h20





Comentários via Facebook:





No primeiro dia da liberação das contas inativas do FGTS, a Caixa transferiu automaticamente R$ 2,38 bilhões a 1,9 milhão de trabalhadores com conta corrente ou poupança no banco. Na parte da manhã, 300 mil trabalhadores sacaram R$ 300 milhões das contas inativas. Como um mesmo trabalhador pode ter mais de uma conta inativa, o banco calcula que foram feitos 700 mil pagamentos até as 11 horas - segundo o último balanço divulgado.



Antes das 7 horas, as agências já estavam mais cheias do que o normal. Em uma agência no Brás, região central de São Paulo, Elisvaldo dos Santos foi o primeiro a fazer o saque. O valor é pequeno, apenas R$ 41, mas vai servir para pagar a dívida de R$ 30 que fez no cartão.



Mais de 4,8 milhões de trabalhadores têm direito a sacar o dinheiro das contas inativas desde ontem. Neste sábado, 1.841 agências da Caixa vão ficar abertas das 9 horas às 15 horas para atendimentos relacionados ao FGTS. Segundo a Caixa, estarão disponíveis R$ 6,96 bilhões neste mês, 15,9% do total dos recursos das contas inativas.



Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, com a senha do Cartão Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, devem ser feitos nas agências do banco.



Problemas



O bancário Carlos Alberto da Silva, 48, não conseguiu sacar os cerca de R$ 2 mil da conta inativa desde 1993. "Quero usar o dinheiro para sair do cheque especial, mas o sistema diz que não está disponível." Para o motorista André dos Santos, de 39 anos, a viagem não foi totalmente perdida. Ele, que imaginava ter R$ 850, disse que foram depositados R$ 2 em sua conta. "Só me arrependi de ter vindo de ônibus."



A Caixa reconheceu que alguns trabalhadores enfrentaram problemas, sobretudo quanto à divergências de cadastro. No entanto, segundo o banco, o volume de problemas é pequeno ante o de atendimentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão