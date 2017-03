Regulador nega pedido de registro para fundo que acompanharia preço do bitcoin Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/03/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





A Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) decidiu negar um pedido de registro do que seria o primeiro fundo negociado que acompanharia o preço da moeda virtual bitcoin. A decisão foi divulgada no site do regulador nesta sexta-feira.



O pedido havia sido feito pelos investidores Cameron e Tyler Winklevoss, há quase quatro anos, e por seu Winklevoss Bitcoin Trust. A esperança na indústria era de que o fundo iria tornar a moeda digital atrativa para os investidores de Wall Street, mas a negativa é um revés, ao menos momentâneo.



O julgamento encerra, por ora, a longa trajetória para negociar o bitcoin em um fundo, que poderia criar uma base maior de investidores para a moeda virtual. Os ativos seriam negociados na Bats BZX Exchange, operada pela CBOE Holdings.



A SEC mostra preocupação sobre a crescente complexidade de alguns produtos negociados com base em variações cambiais, diante da volatilidade que eles podem ter durante movimentos de queda no mercado. A Bats não quis comentar o assunto.



O bitcoin foi negociado na máxima a US$ 1.326 nesta sexta-feira, antecipando a possível aprovação, mas chegou a recuar a US$ 1.022 após a decisão da SEC. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão