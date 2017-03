Após quatro quedas, Ibovespa tem leve recuperação e sobe 0,14% Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/03/2017 - 18h50





Comentários via Facebook:





O mercado brasileiro de ações teve uma sexta-feira, 10, de frágil recuperação, depois de ter contabilizado quatro quedas consecutivas. O Índice Bovespa chegou a subir fortemente pela manhã, mas perdeu fôlego à tarde e chegou a cair momentaneamente. No fechamento, exibiu alta tímida, de 0,14%, aos 64.675,46 pontos. O volume de negócios totalizou R$ 8,8 bilhões.



Um dos principais destaques do dia foi divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll. O documento apontou criação de vagas acima do esperado em fevereiro, embora com evolução de salários abaixo das estimativas. Internamente, foi bem recebido o resultado do IPCA de fevereiro, que apontou inflação de 0,33%, ante 0,38% em janeiro e 0,43% da mediana das estimativas dos analistas. Em meio ao ambiente positivo, o Ibovespa atingiu a máxima de 65.724,81 pontos, em alta de 1,76%.



A busca pela recuperação das perdas recentes acabou por esbarrar no mercado de commodities. O petróleo, que iniciou o dia em alta, voltou a cair com preocupações em torno da oferta da matéria-prima. As ações da Petrobras seguiram o movimento e terminaram o dia em queda de 0,14% (ON) e de 1,31% (PN). Apesar da alta de 0,5% do minério de ferro no mercado à vista chinês, a ações da Vale também não conseguiram sustentar as altas da manhã e terminaram em queda de 1,76% (ON) e de 2,29% (PNA), em meio a discussões em torno da oferta da commodity.



O analista chama a atenção para o bom desempenho das ações "bond proxy", que se beneficiam da expectativa de corte de juros no País. Papéis dos setores imobiliário, de varejo e utilidades ganharam fôlego com a desaceleração do IPCA. Nesses grupos, destaque para Natura ON (+3,21%), Copel PNB (2,95%) e BR Malls (+0,75%).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão