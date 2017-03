Mulher perde R$ 16 mil em compra de carro pela internet Ivan Ambrósio Link



Sexta-Feira - 10/03/2017 - 16h32





Comentários via Facebook: Atualização: 16h33 de 10/03/2017



Uma autônoma de 39 anos perdeu R$ 16 mil ao cair em um golpe. Ela procurou o plantão policial de Araçatuba na quinta-feira (9), onde registrou o boletim de ocorrência.



A vítima contou que viu um anúncio de um carro - ela não informou a marca e modelo - em um site de vendas e entrou em contato com o vendedor. Durante a conversa, o homem se passou por funcionário de uma montadora e informou que conseguiria bons preços.



TELEFONE

O suposto vendedor indicou para a autônoma um telefone, onde ela ligou e negociou o veículo. A vítima recebeu, por e-mail, uma ficha para cadastro e a conta que deveria depositar o dinheiro. O negócio foi fechado em R$ 16 mil e a quantia depositada.



Após fazer o procedimento, a mulher entrou em contato com o suposto vendedor, entretanto, ele não atendeu às ligações.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão