Garoto de 13 anos é esfaqueado ao lado de escola Ivan Ambrósio Link



Sexta-Feira - 10/03/2017 - 16h25





Comentários via Facebook:



Um estudante de 13 anos foi esfaqueado, na tarde desta sexta-feira (10), ao lado de uma escola estadual em Birigui. O crime ocorreu na rua Geny Maffei Caparica, no Jardim Recanto dos Pássaros. Ele foi socorrido pela mãe de outro aluno. O autor já foi identificado.



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 12h30, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na unidade, onde havia a informação de que um dos alunos tinha sido esfaqueado. Chegando ao local, os PMs foram informados pela diretora que dentro da escola não havia ocorrido briga.



CAMINHAVA

Ela disse aos militares que a vítima caminhava pela via, quando outro aluno sacou uma faca e golpeou o jovem duas vezes, acertando as costas e o braço esquerdo. O estudante foi levado pela mãe de outro jovem ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e foi transferido para a Santa Casa da cidade.



A PM esteve na unidade, onde a vítima relatou que o autor, que até o momento não foi encontrado, não compareceu à aula e, na saída, passou a segui-lo, quando o golpeou. O estudante revelou que, dias atrás, teve uma desavença com o autor. O motivo não foi informado.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão