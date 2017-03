Peixe contaminado provocou a doença da urina preta na BA, conclui pesquisa Agência Estado Link



As pesquisas sobre a doença misteriosa que provocava fortes dores musculares e deixava a urina escura, registrada no fim do ano passado na Bahia, concluíram se tratar mesmo da Síndrome de Haff, como já suspeitavam alguns médicos que investigaram o mal. Desde meados de dezembro, quando foram registrados os primeiros casos, até o mês de fevereiro, foram cerca de 70 ocorrências da doença no Estado.



A confirmação se deu a partir dos estudos de material colhido dos pacientes. Os profissionais da saúde perceberam um ponto em comum entre eles, quase a totalidade confirmava ter ingerido um peixe identificado popularmente como olho de boi (Seriola spp). Eles relataram também que os sintomas surgiram pouco tempo após a ingestão do alimento. Algumas vítimas precisaram ser internadas em hospitais de Salvador.



As pesquisas foram realizadas por 12 especialistas, entre eles o infectologista Antonio Bandeira. O grupo é o mesmo que identificou o vírus da zika. O resultado do estudo foi encaminhado para publicação em revistas cientificas internacionais.



A doença de Haff tem como principal característica dores musculares intensas que surgem pouco tempo após a ingestão de peixe. Ela também escurece a cor da urina e, sem um atendimento médico imediato, pode levar o paciente à insuficiência renal.







