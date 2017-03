Saque do FGTS: Consumidor deve ficar atento a golpes, diz delegado Ivan Ambrósio Link



A movimentação nas agências bancárias durante este período pode gerar crescimento nos golpes aplicados nos consumidores. O delegado assistente da Seccional de Araçatuba, Marcelo Curi, faz um alerta neste sentido. Ele explicou que, dentre os golpes mais aplicados pelos criminosos estão o do bilhete ou do torpedo premiado, falso sequestro, carro quebrado, envelope vazio e confirmação dos dados.



"Quando a oferta é demais, desconfie. Ninguém está tão disposto a agradar uma pessoa desconhecida ou ser tão bom com quem não se conhece. Desconfie se a pessoa é boa demais, do motivo dela fazer de tudo para lhe agradar, pois ninguém vai sair pela rua oferecendo dinheiro a troco de nada ou quase nada", disse.



Curi acrescenta que os crimes de estelionato são aplicados de duas formas. "Podem ser de ocasião, que é quando o criminoso escolhe uma vítima aleatória e aplica o golpe nas ruas ou até mesmo pelo celular. O outro tipo é o programado, ou seja, quando o golpista estuda a pessoa, sabe das fraquezas dela e atinge diretamente os bens", explicou.





