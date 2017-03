Investigado pela Polícia Civil é preso por tráfico de drogas Ivan Ambrósio Link



A Polícia Civil de Birigui prendeu por tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (9), um desempregado de 23 anos. De acordo com o delegado Eduardo Lima de Paula, ele era investigado desde dezembro do ano passado quando foram apreendidos 15 pinos de cocaína na casa onde ele mora, que fica no Jardim Toselar.



Uma equipe de investigadores, acompanhada do delegado, foi até o imóvel para cumprir o mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal. Chegando ao local, os policiais foram recebidos pelo desempregado e o pai dele.



Com o rapaz, a equipe encontrou R$ 70 em dinheiro. Ele disse que havia ganhado do pai e que não tinha drogas no imóvel. Mesmo assim, os policiais civis fizeram buscas e localizaram mais R$ 70 dentro de um guarda-roupa e três papelotes de cocaína, que estavam escondidos dentro de uma gaveta na cozinha.



O desempregado foi levado ao 2º Distrito Policial para prestar esclarecimentos, sendo encaminhado para a cadeia.





