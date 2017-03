Motorista tomba veículo carregado com frascos de água Ivan Ambrósio Link



Um motorista – que não teve a idade divulgada – tombou um caminhão na noite de quinta-feira (9), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes (a 31 km de Araçatuba). O veículo estava carregado com mais de quatro mil galões de água. Ele estava com um ajudante, que teve ferimentos e foi levado ao pronto-socorro.



O motorista contou à polícia que havia carregado o caminhão com a mercadoria em uma fazenda e, ao entrar no quilômetro 545 mais 900 metros da pista, acabou perdendo o controle da direção, tombando no meio da pista. A hipótese é que a carga tenha deslizado. Ele não se feriu.



O ajudante passou por atendimento médico e foi liberado. Funcionários da concessionária Via Rondon estiveram no local e desviraram o caminhão. A pista ficou interditada e foi liberada pela Polícia Militar Rodoviária no início da madrugada desta sexta-feira (10). Os galões de água foram transferidos para outro veículo.





