Patrimônio do BNDES sobe e índice de Basileia vai a 21,7%

O patrimônio líquido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fechou 2016 em R$ 55,176 bilhões, 78% acima dos R$ 30,993 bilhões do encerramento de 2015. Com isso, o patrimônio de referência do banco de fomento saltou para R$ 135,620 bilhões, elevando o índice de Basileia para 21,70%. Em 2015, o índice de Basileia estava em 14,74%.



Além do lucro registrado no ano (R$ 6,392 bilhões), a valorização da carteira de participações acionárias contribuiu para a elevação dos patrimônios. A carteira de ações consolidada ficou em R$ 76,9 bilhões no encerramento de 2016, ante R$ 50,5 bilhões em 2015.



Os destaques da carteira são as participações na Petrobras e na Vale. De forma direta e via BNDESPar, a empresa de participações do banco, a instituição de fomento detém 17,14% da petroleira estatal, fatia que terminou 2016 valendo R$ 34,525 bilhões.



Em 2015, a participação na estatal estava valendo R$ 16,327 bilhões. Na Vale, o BNDES tem participação total de 5,20%. O valor da participação dobrou, de R$ 3,362 bilhões em 2015, para R$ 6,894 bilhões em 2016.







