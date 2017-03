Etanol é vendido a R$ 1,999 em Araçatuba Márcio Bracioli Link



Dayse Maria/Folha da Região - 09/03/2017 Carros fizeram fila para abastecer; preço diferenciado é fruto de uma parceria com a distribuidora Carros fizeram fila para abastecer; preço diferenciado é fruto de uma parceria com a distribuidora



Pela primeira vez desde julho do ano passado, o preço do etanol em Araçatuba ficou abaixo de R$ 2. Na noite desta quinta (9), o litro do combustível era encontrado a R$ 1,999 em um posto que fica na avenida Brasília, valor exclusivo para pagamento em dinheiro. Na semana passada, a Folha da Região destacou que o preço tinha caído mais uma vez, alcançando R$ 2,179. Para consumidores que preferiam pagar em cartão (débito ou crédito), o valor é maior: R$ 2,099.



Segundo Júlio Castilho, proprietário do posto, o preço diferenciado é fruto de uma parceria com a distribuidora. "Nós fizemos uma negociação com a Shell e, assim, conseguimos oferecer esse preço para o consumidor. Além disso, amparado pela nova lei, podemos oferecer um valor menor para quem pagar com dinheiro", comentou.



"Antes, pagávamos uma taxa exorbitante para as administradoras de cartão e não podíamos vender em preço diferente, acabando com prejuízo. Agora, com a MP que possibilita isso, estamos fazendo essa nova modalidade de venda na cidade, favorecendo o pagamento em dinheiro vivo", complementou.



Ainda segundo Castilho, o valor não é uma promoção e não tem data para terminar. A reportagem esteve no local nesta noite e flagrou uma grande fila que se formava na rua. O preço é o mais baixo praticado na cidade. Já em Birigui, o valor médio registrado era de R$ 2,06 em vários postos, principalmente com bandeira Petrobras.



LEVANTAMENTO

Segundo levantamento da Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o preço do etanol nas usinas caiu pela 12ª vez consecutiva. Este valor não inclui custos de frete e impostos, que acabam encarecendo o preço final.



A última queda foi registrada no dia 9 de dezembro do ano passado, quando o litro do combustível era vendido a R$ 1,894. No dia 3, o valor registrado foi de R$ 1,556. Esse preço é menor desde setembro do ano passado (R$ 1,560).





