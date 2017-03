Turquia ampliará estado de emergência por mais tempo, diz premiê Agência Estado Link



A Turquia ampliará o estado de emergência quando ele vencer, em abril, anunciou nesta quinta-feira o primeiro-ministro do país, Binali Yildirim. A medida restritiva vigora no país desde uma tentativa de golpe, em julho. "É certo que neste momento ele será estendido por mais três meses", disse Yildirim a repórteres.



O premiê disse que o conselho de segurança nacional turco avaliará a necessidade de se continuar com os poderes extraordinários após a próxima ampliação de sua vigência. Pelo estado de emergência, o governo pode governar por decreto e demitir funcionários públicos, enquanto os agentes de segurança podem prender suspeitos de terrorismo e outros supostos inimigos do Estado por até 30 dias sem acusações.



O governo turco prendeu milhares de policiais e soldados sob a acusação de suposto apoio à tentativa de golpe. Além disso, prendeu ou demitiu mais de 2 mil magistrados e promotores por acusações relacionadas. Fonte: Dow Jones Newswires.







