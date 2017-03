Putin e Netanyahu se reúnem em Moscou e discutem violência na Síria Agência Estado Link



O presidente russo, Vladimir Putin, manteve conversas nesta quinta-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um momento de preocupação israelense com a possibilidade de que a influência do Irã tenha se fortalecido na Síria. O conflito sírio tem sofrido mudanças favoráveis ao regime do presidente Bashar al-Assad, apoiado por Teerã.



Netanyahu elogiou antes da reunião na capital russa os esforços de Moscou para combater a Al-Qaeda e o Estado Islâmico na Síria. O regime de Moscou, junto com o Irã, é um aliado de Assad nesse confronto. O premiê israelense demonstrou preocupação com o risco de que a Síria possa se tornar uma plataforma da militância xiita apoiada pelos iranianos e voltada contra Israel. "Nós não queremos que esse terrorismo seja substituído pelo terrorismo islâmico xiita radical liderado pelo Irã", disse o premiê israelense. Fonte: Dow Jones Newswires.







