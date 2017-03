Fluminense empata com o Criciúma fora de casa pela Copa do Brasil Agência Estado Link



A disputa por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil entre Criciúma e Fluminense continua aberta depois do jogo realizado na noite desta quinta-feira. No Estádio Heriberto Hülse, no interior catarinense, os times empataram por 1 a 1, deixando a decisão aberta para o duelo de volta, embora os cariocas agora tenham uma ligeira vantagem.



O jogo de volta da terceira fase está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h30, no Estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita. Quem ganhar classifica, enquanto o Fluminense tem a vantagem do empate sem gols. Já o Criciúma avança se empatar por mais de dois gols.



O primeiro tempo foi bastante movimentado e o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, abriu o placar logo aos 15 minutos, após a presão inicial do Criciúma. Richarlison passou por Edson e tocou para Wellington Silva, que tirou de Diego Giaretta e completou para as redes.



O time carioca diminuiu o ritmo e viu o Criciúma empatar aos 32 minutos. Alex Maranhão recebeu cruzamento de Diogo Mateus e bateu de primeira no ângulo, deixando tudo igual antes do intervalo.



O Fluminense desperdiçou pelo menos três boas oportunidades de voltar para casa com a vitória. Renato Chaves cabeceou por cima do travessão, enquanto Pedro e Léo Pelé chutaram em cima de Edson, principal destaque do time da casa na partida.



Enquanto isso, o Criciúma exigiu grande defesa de Júlio César em chute de Ricardinho e viu Henrique quase marcar gol contra. Mas apesar de toda essa movimentação, o jogo terminou mesmo empatado em 1 a 1.



Antes do jogo de volta, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca, pois no próximo domingo vai estrear na Taça Rio, fora de casa, contra o Boavista. No mesmo dia, o Criciúma visitará o Avaí no começo do segundo turno do Campeonato Catarinense.





FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 FLUMINENSE



CRICIÚMA - Edson; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão (Ricardinho); Andrew (Jheimy), Adalgiso Pitbull (Silvinho) e Caio Rangel. Técnico: Deivid.



FLUMINENSE - Júlio César; Lucas (Renato), Renato Chaves, Henrique e Léo Pelé; Douglas, Orejuela, Sornoza, Richarlison e Wellington Silva (Marcos Júnior); Henrique Dourado (Pedro). Técnico: Abel Braga.



GOLS - Wellington Silva, aos 15, e Alex Maranhão, aos 32 minutos do primeiro tempo.



ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).



CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus e Barreto (Criciúma); Renato Chaves (Fluminense).



RENDA R$ 139.410.



PÚBLICO 5.598 pagantes.



LOCAL Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).







