GOE encontra mais anabolizantes em residência

Segundo registro policial, os agentes tiveram informações de que na casa da mãe do acusado haveria mais anabolizantes. Com mandado de busca, eles foram até a residência e encontraram um protético, de 29 anos, irmão do acusado.



Ele afirmou que, antes de ser preso, o irmão teria deixado na casa caixas de medicamento, que estavam embaixo de uma cama. O produto foi apreendido. No entanto, os policiais também encontraram pinos de cocaína.



POSSE

O protético afirmou ser o dono do entorpecente, que seria para consumo próprio. A mãe dele, inclusive, disse que o rapaz foi internado há tempos para se tratar do vício em cocaína.



Ele foi levado ao plantão policial, onde foi ouvido e, depois, liberado. A droga, os anabolizantes e uma cartela de remédio para disfunção erétil, também encontrado na residência, foi apreendido.

