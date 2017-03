Número de imigrantes ilegais detidos na fronteira dos EUA com o México cai 40% Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 20h45





O número de pessoas que tentam cruzar sem visto a fronteira entre o México e os Estados Unidos caiu cerca de 40% entre janeiro e fevereiro, na comparação com igual período do ano anterior, segundo autoridades americanas. O secretário de Segurança Interna, John Kelly, afirmou que o recuo foi "sem precedentes" e coincide com os decretos do presidente Donald Trump para restringir a entrada de estrangeiros, de acordo com a imprensa local.



Agentes encarregados da tarefa detiveram 31.578 pessoas entre janeiro e fevereiro em 2016, mas esse número caiu para 18.762 em igual período deste ano, segundo as autoridades. Kelly afirmou que houve também um aumento na taxa cobrada pelas pessoas que atuam como "coiotes", os que levam as pessoas para o outro lado da fronteira. Os "coiotes" teriam subido o preço para a travessia de US$ 3.500 para US$ 8 mil em certas regiões montanhosas, disse a autoridade, de acordo com o jornal USA Today.



Janeiro e fevereiro normalmente são meses com muitas tentativas de travessia na fronteira entre os países. Kelly afirmou que a tendência neste momento é que o número mensal total caminhe para o mais baixo nos últimos cinco anos.







