Tráfego de passageiros da Latam diminuiu 1,9% em fevereiro Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 20h45





Comentários via Facebook:





O tráfego de passageiros do grupo Latam Airlines diminuiu 1,9% em fevereiro de 2017, ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 9, a empresa. No mercado doméstico brasileiro, a queda foi de 13,6%, enquanto no internacional houve crescimento de 3,5%.



A capacidade da empresa em fevereiro caiu 2% ante igual mês de 2016 e como resultado, a taxa de ocupação para o mês aumentou 0,1 ponto porcentual, alcançando 85.0%. No mercado doméstico brasileiro, a capacidade caiu 12,6% e no mercado internacional subiu 2%, com as taxas de ocupação ficando em 81,8% (-1 p.p.) e 87,3% (+1,3 p.p.), respectivamente.



O tráfego internacional de passageiros representou aproximadamente 58% do tráfego total de passageiros no mês.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão