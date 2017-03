BC: assinatura eletrônica para contrato de câmbio reduz custo e burocracia Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 20h40





Comentários via Facebook:





O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, afirma que a nova regra que permitirá a assinatura de contratos de câmbio por novas ferramentas eletrônicas, como o internet banking ou token, deverá reduzir custos e a burocracia para as empresas e pessoas que realizam operações com moedas estrangeiras.



A regra beneficiará todas as operações de câmbio com valor superior a US$ 10 mil. Pela legislação brasileira, todas as transações com montante acima desse patamar precisam ser formalizados em contrato de câmbio. Montantes inferiores, não precisam ser formalizados. Todas essas regras, inclusive a assinatura eletrônica, valem para empresas e pessoas físicas.



"Teremos ganho de custo e eficiência. Não precisaremos usar papel, impressão ou ter de trazer e levar documentos e não haverá qualquer perda de qualidade na operação", disse o diretor.



Damaso lembra que a instituição financeira responsável pela transação continua obrigada a fornecer total segurança e integridade na operação. As demais regras - como as para evitar lavagem de dinheiro e detalhamento do cadastro do cliente - "continuam exatamente iguais", destaca. "Só estamos formalizando o meio eletrônico", disse.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão