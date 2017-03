Família contesta médico sobre morte de criança Márcio Bracioli Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 18h15





Comentários via Facebook: Atualização: 18h22 de 09/03/2017







Leia também:

Criança de 7 anos morre com suspeita de meningite



Uma pessoa da família, que pediu para não ser identificada, entrou em contato com a reportagem e afirmou que, ao contrário do afirmado pelo médico na polícia, a criança não passou mal durante três dias antes do óbito. Segundo ela, o menino viajou para Tatuí (a 392 km de Araçatuba) no final de semana e não apresentou qualquer problema.



Durante a viagem, ele apenas teria reclamado de uma pequena dor na gengiva e passou ao ser medicado. Ainda conforme a família, o menino começou a se sentir mal apenas na madrugada de terça-feira, quando foi levado ao pronto-atendimento de um hospital particular de Araçatuba. Ele sentia febre e dor de cabeça.



O CASO

A morte está sendo investigada pela Vigilância Sanitária de Araçatuba por suspeita de meningite, conforme indicado pelo médico para a polícia. No entanto, familiares afirmam que também procurarão a polícia para corrigir a informação.



A causa da morte, para familiares, seria choque séptico. Além disso, eles acharam estranho que não houve bloqueio nem outro tipo de ação para prevenir uma possível disseminação da doença.



No boletim de ocorrência, o médico disse que a criança teria dado entrada em um hospital particular da cidade por volta das 6h, sendo entubada e encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dez minutos depois, teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la, utilizando técnicas e medicamentos específicos, mas não conseguiu reverter o quadro e comunicou o óbito da criança.

A família da criança de 7 anos, que morreu na terça-feira (7) com suspeita de meningite, contesta o que foi dito pelo médico responsável em boletim de ocorrência e diz que a causa teria sido outra.Uma pessoa da família, que pediu para não ser identificada, entrou em contato com a reportagem e afirmou que, ao contrário do afirmado pelo médico na polícia, a criança não passou mal durante três dias antes do óbito. Segundo ela, o menino viajou para Tatuí (a 392 km de Araçatuba) no final de semana e não apresentou qualquer problema.Durante a viagem, ele apenas teria reclamado de uma pequena dor na gengiva e passou ao ser medicado. Ainda conforme a família, o menino começou a se sentir mal apenas na madrugada de terça-feira, quando foi levado ao pronto-atendimento de um hospital particular de Araçatuba. Ele sentia febre e dor de cabeça.A morte está sendo investigada pela Vigilância Sanitária de Araçatuba por suspeita de meningite, conforme indicado pelo médico para a polícia. No entanto, familiares afirmam que também procurarão a polícia para corrigir a informação.A causa da morte, para familiares, seria choque séptico. Além disso, eles acharam estranho que não houve bloqueio nem outro tipo de ação para prevenir uma possível disseminação da doença.No boletim de ocorrência, o médico disse que a criança teria dado entrada em um hospital particular da cidade por volta das 6h, sendo entubada e encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dez minutos depois, teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la, utilizando técnicas e medicamentos específicos, mas não conseguiu reverter o quadro e comunicou o óbito da criança.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão