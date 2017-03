Exames descartam microcefalia em bebê em Araçatuba Monique Bueno Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 18h11





Comentários via Facebook: Atualização: 18h12 de 09/03/2017







Leia também:

Araçatuba registra 1º caso de microcefalia após surto



Segundo nota enviada nesta quinta-feira (9) pela assessoria de imprensa do hospital, a Unidade de Obstetrícia de Alto Risco recebeu a paciente, grávida de 38 semanas, encaminhada pelo AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Araçatuba - órgão do governo do Estado responsável pelo atendimento de gestantes de alto risco - com diagnóstico de microcefalia. "Uma ultrassonografia realizada dias antes indicou que a circunferência da cabeça do feto era inferior à medida-padrão de bebê do sexo feminino", explicou a assessoria.



EXAMES FÍSICOS

Logo após o nascimento, exames físicos feitos pelo pediatra indicaram que as medidas da circunferência da cabeça da bebê estavam dentro da normalidade. A menina recebeu alta nesta quinta. "Mesmo assim foi colhido material, já encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, para investigar a presença ou não do vírus zika, na criança."



Segundo relatou ao hospital, a mãe não teve sintomas da doença durante a gestação. Por sua vez, o Estado informou que não houve diagnóstico de microcefalia diagnosticado na unidade.

Exames realizados pelos médicos da Santa Casa de Araçatuba na bebê que nasceu na última terça-feira (7), com diagnóstico de microcefalia, deram negativo para a malformação do cérebro. Portanto, não há registro de caso de microcefalia em Araçatuba após o surto da doença associada ao zika no País.Segundo nota enviada nesta quinta-feira (9) pela assessoria de imprensa do hospital, a Unidade de Obstetrícia de Alto Risco recebeu a paciente, grávida de 38 semanas, encaminhada pelo AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Araçatuba - órgão do governo do Estado responsável pelo atendimento de gestantes de alto risco - com diagnóstico de microcefalia. "Uma ultrassonografia realizada dias antes indicou que a circunferência da cabeça do feto era inferior à medida-padrão de bebê do sexo feminino", explicou a assessoria.Logo após o nascimento, exames físicos feitos pelo pediatra indicaram que as medidas da circunferência da cabeça da bebê estavam dentro da normalidade. A menina recebeu alta nesta quinta. "Mesmo assim foi colhido material, já encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, para investigar a presença ou não do vírus zika, na criança."Segundo relatou ao hospital, a mãe não teve sintomas da doença durante a gestação. Por sua vez, o Estado informou que não houve diagnóstico de microcefalia diagnosticado na unidade.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão