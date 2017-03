Birigui aprova leis para estimular novas empresas Rafaela Tavares Link



Projetos de lei aprovados por unanimidade na terça-feira (7) pela Câmara de Birigui oferecerão estímulos para instalação e expansão de empresas no município, com o objetivo de ampliar a matriz econômica e incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias. Os empreendimentos beneficiados terão isenção e redução de tributos.Uma das leis cria o programa Emprega Mais Birigui, que visa atrair novas unidades da indústria, prestação de serviços, centros de distribuição, condomínios industriais, shopping centers e unidades de logística. A outra institui o programa Pró-Tecnologia com foco no apoio a MEIs (Microempreendedores Individuais) e Micro e Pequenas Empresas classificadas como de base tecnológica ou startups.Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Nelson Giardino, as medidas são inéditas no município. "A ideia é fazer Birigui criar um sistema para trazer empresas e ajudar a diversificar os setores econômicos da cidade", afirma. A previsão é de que as leis sejam publicadas até a próxima semana. Quando isso acontecer, as medidas entrarão em vigor.



