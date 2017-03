Sem ambulância, Araçatuba improvisa veículo sanitário Monique Bueno Link



Yago Monteiro/Folha da Região - 11/01/2017 Em janeiro deste ano, reportagem registrou ambulância sucateada em pátio da Secretaria de Obras Em janeiro deste ano, reportagem registrou ambulância sucateada em pátio da Secretaria de Obras







Após receber denúncias da falta das viaturas desde o início desta semana, a Folha da Região questionou o município sobre os motivos que causaram danos aos veículos e quando voltariam a rodar nas ruas de Araçatuba. Em nota, a diretora de Urgência e Emergência, Liége Tada Batagim dos Santos, explicou que a previsão da liberação de duas ambulâncias era na quarta-feira (8), sendo uma no começo e a outra no final da tarde. Sobre a terceira viatura, não foi dado prazo para voltar a circular.



"Uma ambulância sanitária está em circulação para não haver falta de atendimento à população. Estamos todos reunidos em esforços para restabelecer o atendimento, mas, precisamos garantir a segurança dos pacientes e motoristas", explicou Liége, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, na quarta-feira.



BOMBEIROS

A reportagem apurou que, havendo apenas a ambulância sanitária para o atendimento de urgência e emergência no município, os pacientes precisam se deslocar até o Pronto-Socorro Municipal por meios próprios ou pela viatura de Resgate do Corpo de Bombeiros. No entanto, a informação é que a viatura dos bombeiros também está quebrada.



Foi enviado e-mail à assessoria do Corpo de Bombeiros de Araçatuba para saber se há outras viaturas atendendo os pacientes, mas não foi respondido.





