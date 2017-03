Mark Zuckerberg anuncia que será pai pela segunda vez Agência Estado Link



O fundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou na tarde desta quinta-feira, 9, que será pai de mais uma menina. Apenas um ano depois do nascimento de sua primeira filha, Max, ele revelou que sua esposa Priscila Chan está grávida novamente. O executivo não revelou a previsão de quando sua segunda filha deve nascer. "Estamos felizes em anunciar que estamos esperando outra menina", comemorou o executivo, em seu perfil na rede social.



Na postagem, o executivo afirmou que não tinha certeza que o casal poderia ter outro filho, depois de ter uma experiência "difícil" durante a gestação de Max. Em 2015, ao anunciar que seria pai pela primeira vez, Zuckerberg informou que a gravidez aconteceu após dois anos de tentativas e três abortos naturais.



Segundo Zuckerberg, ao descobrir que Priscilla estava grávida novamente, a primeira preocupação foi de verificar se o bebê seria saudável. "Minha esperança seguinte era de que fosse uma menina", escreveu ele. "Não posso pensar em um presente melhor."



Ao revelar o nascimento de Max, em dezembro de 2015, Zuckerberg anunciou a doação de 99% de suas ações na rede social -- avaliadas em US$ 45 bilhões -- para projetos de filantropia ao longo de sua vida. Na ocasião, ele e Priscilla divulgaram a criação da Iniciativa Chan Zuckerberg, uma organização sem fins lucrativos que é responsável por aplicar o dinheiro em projetos.







