Estado abre duas classes do EJA em Auriflama

O órgão afirmou que as classes já estavam abertas e que a iniciativa não têm relação com a liminar publicada no dia 22 de fevereiro, que determinou o atendimento de 28 alunos pelo programa após ação movida pelo Ministério Público.



A diretora do departamento de planejamento e gestão da rede escolar e matrícula, Andréa Grecco, informou que as duas classes foram abertas porque havia demanda de alunos. "Toda vez que tem demanda, nós abrimos classe em qualquer época do ano. Isso é premissa da Secretaria de Educação", disse.





