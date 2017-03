Manchester United sofre com o gramado e empata na Rússia pela Liga Europa Agência Estado Link



O Manchester United não passou de um empate por 1 a 1 diante do Rostov nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Com o gramado do Estádio Olimp-2 extremamente danificado pelo inverno russo, o time inglês teve dificuldade para impor seu estilo, mas ainda assim encaminhou a vaga para a próxima fase do torneio.



O técnico José Mourinho chegou a criticar o estado do gramado em Rostov antes do confronto, e os comentários se mostraram justos nesta quinta, uma vez que diversas partes do campo eram compostas muito mais por terra e barro do que grama. Por isso, o resultado acabou sendo bom para o Manchester, que receberá o time russo na quinta que vem, em Old Trafford, podendo até empatar por - 0 a 0.



Desde o início, ficou claro que o péssimo estado do campo atrapalharia o Manchester United. Com uma equipe muito mais técnica, os ingleses tinham dificuldade na condução e no toque de bola, além da finalização. Logo aos dois minutos, por exemplo, Pogba foi uma vítima do gramado ao receber ajeitada de Mkhitaryan e furar na tentativa do arremate, vendo a bola passar entre suas pernas.



Sem condições de toque, o jogo transcorreu com troca de chutões entre os dois sistemas defensivos. E assim seguiu até os 34 minutos, quando Fellaini dominou de peito pelo alto e enfiou para Ibrahimovic. O sueco ganhou na velocidade e impediu a saída pela linha de fundo tocando para o meio da área, onde Mkhitaryan chegou para finalizar para a rede.



Ainda no primeiro tempo, o Rostov tentou em finalização de Noboa e o Manchester teve a chance do segundo, com Ander Herrera. Mas foi só na etapa final que os ingleses cresceram. Aos dois minutos, Ibrahimovic teve boa chance da entrada da área, mas errou o alvo. Aos cinco, foi a vez de Ashley Young errar por pouco.



Quando parecia que os visitantes eram donos da partida, o Rostov surpreendeu e deixou tudo igual. Aos sete minutos, Kalachev deu lançamento muito longo, Bukharov arrancou em posição legal, dominou no peito e tocou na saída do goleiro Romero para marcar um belo gol.



Aos 19, os donos da casa assustaram de novo com Erokhin, que chutou para fora, mas o jogo era mesmo pelo alto. No minuto seguinte, o Manchester respondeu com cabeçada de Fellaini, que Medvedev defendeu. Mais um minuto, e o Rostov tentou na mesma moeda. Navas finalizou e jogou por cima. Na reta final, os russos ameaçaram uma pressão, mas esbarraram na falta de qualidade.



OUTROS RESULTADOS - Na Dinamarca, o Copenhague largou em vantagem diante do tradicional Ajax. Falk e Cornelius marcaram os gols do triunfo por 2 a 1 dos donos da casa, resultado que mantém o confronto em aberto para a partida de volta, também na quinta que vem, em Amsterdã.



Já o Anderlecht deu grande passo para ir às quartas de final. Mesmo atuando no Chipre, derrotou o APOEL Nicosia por 1 a 0, com gol de Stanciu, e pode empatar por qualquer placar na volta, semana que vem, na Bélgica, que estará nas quartas de final.







