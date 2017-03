Dois centros comunitários de Araçatuba estão abandonados Ivan Ambrósio Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 16h35





Atualização: 16h38 de 09/03/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 08/03/2017 Estrutura do bairro Monterrey, com matagal, janelas quebradas e materiais amontoados no interior Estrutura do bairro Monterrey, com matagal, janelas quebradas e materiais amontoados no interior







A situação dos prédios fez com que os vereadores Carlos Roberto Santana, o Carlinhos do Terceiro (SD) e Flávio Salatino (PMDB), enviassem requerimentos à Prefeitura, pedindo explicações sobre o cenário desses centros.



Carlinhos explicou que a preocupação foi levantada por moradores do Porto Real, durante visita dele. Segundo o parlamentar, a unidade do bairro Jardim Atlântico está na mesma situação. Já o peemedebista comentou que a iniciativa partiu após uma moradora do bairro Monterrey procurá-lo para denunciar os problemas existentes no prédio.



A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber se a administração tem conhecimento da situação destes locais, se existem responsáveis pelos centros comunitários e quais planos o Executivo tem para melhorias nos prédios, entretanto, não obteve resposta.





Alexandre Souza/Folha da Região - 08/03/2017 Área no Porto Real, que não passa por manutenção e ainda é alvo frequente de vandalismo Área no Porto Real, que não passa por manutenção e ainda é alvo frequente de vandalismo



