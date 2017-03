Sem-terra deixam fazenda na região após ordem da Justiça Ivan Ambrósio Link



Os integrantes da FNL (Frente Nacional de Lutas), que ocupavam uma fazenda em Brejo Alegre (a 44 km de Araçatuba), deixaram o local na segunda-feira (6), após a Justiça conceder liminar de reintegração de posse à Agro Imobiliária Avanhandava. De acordo com a empresa, a desocupação foi pacífica e não precisou de apoio policial.Os integrantes invadiram a propriedade - que possui mil alqueires e tem cana-de-açúcar - no dia 17 de fevereiro, sob a alegação de que a propriedade não é produtiva, e acamparam na sede. A ação era parte do movimento "Carnaval vermelho", que luta pela reforma agrária. Outras cinco propriedades da região, nos municípios de Araçatuba, Rubiácea e Lavínia, também foram alvos das invasões no período. No Estado de São Paulo, pelo menos 16 propriedades foram invadidas.



