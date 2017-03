Morador reclama de avenida de Birigui tomada por buracos Márcio Bracioli Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 15h33





Comentários via Facebook:

Colaboração de leitor - 07/03/2017 Asfalto da José Ravagnani, que divide os bairros Jandaia e Ivone Alves Palma, está bastante precário Asfalto da José Ravagnani, que divide os bairros Jandaia e Ivone Alves Palma, está bastante precário



Moradores dos bairros Jandaia e Ivone Alves Palma estão irritados com a atual condição da avenida José Ravagnani. A via, que divide os dois bairros, está tomada por buracos, dificultando o acesso pelo local. A avenida começa bem em frente ao cemitério da Consolação.



O comerciante Fabiano Santos Dourado, 37 anos, diz que cada vez que chove, mais buracos aparecem, fazendo com que fique cada vez mais difícil de encarar a via. "É um caos. Tem buraco em cima de buraco. Quando chove, aparecem novos problemas. Daqui a pouco vamos precisar de um jipe para andar por aqui", reclamou.



Segundo Dourado, o problema se arrasta há alguns anos. A avenida, que é nova, nunca teve serviço de recapeamento ou tapa-buraco com excelência. Assim, o problema era amenizado e depois, retornava. "Não tem o que fazer. É muito buraco. Não sei se o tapa-buraco que costumam fazer é o ideal. Mas nem isso a Prefeitura tem feito ultimamente", disse o comerciante.



OUTRO LADO

A Prefeitura afirmou que pretende começar trabalho de recuperação da avenida nos próximos dias. "Segundo o secretário Eldir Scarpim (Serviços Públicos), na terça-feira (7), os reparos ocorreram na avenida Cidade Jardim. Nos próximos dias, se o tempo permitir, os reparos serão na José Ravagnani", disse em nota. Ainda segundo o município, o secretário não informou data exata para início do serviço por causa das chuvas dos últimos dias.



PARTICIPE DO DISQUE-FOLHA

Defenda seus direitos e sua cidade. Ligue para a Redação: (18) 3636-7774, envie e-mail para disquefolha@folhadaregiao.com.br ou mensagem pelo Whatsapp: (18) 99663-5314.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão