Irã testa míssil balístico de média distância e pode elevar tensão com EUA

O Irã testou recentemente um míssil balístico de média distância, afirmou nesta quinta-feira o general Amir Ali Hajizadeh, uma autoridade da Guarda Revolucionária Islâmica do país. A novidade pode provocar uma escalada nas tensões entre Teerã e o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Hajizadeh afirmou que o míssil balístico naval Hormuz 2 percorreu 250 quilômetros antes de atingir um alvo flutuante, segundo a agência de notícias semioficial Tasnim. A Guarda Revolucionária tem como missão salvaguardar o sistema islâmico iraniano e opera de maneira independente do Exército regular do país.



O teste ocorreu "nos últimos dias", segundo a Tasnim, mas não estava claro onde o míssil foi disparado. O modelo Hormuz 2 pode atingir alvos a 300 quilômetros, segundo a agência.



Um teste anterior de míssil de média distância levou Trump a impor novas sanções contra pessoas e companhias ligadas ao programa de mísseis balísticos de Teerã. As sanções foram acompanhadas da afirmação de que o Irã estava "notificado" por ter disparado o míssil, na primeira ação significativa do novo governo americano para tentar conter o Irã. Fonte: Dow Jones Newswires.







